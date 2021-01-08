新界東樓價指數急挫2%　新港城錄低市價成交

剛性需求帶動，近日二手樓交投加快，全港7個主要住宅區本月成交量，佔超過七成較上月同期上升，其中馬鞍山成交量漲逾18%，另北區及元朗亦錄至少10%升幅。

世紀21奇豐莊瑞生稱，去年底市場累積的購買力釋放，馬鞍山二手屋苑本月錄多達32宗買賣。當中區內指標項目新港城亦錄低市價個案，單位為N座低層戶，實用面積337方呎，僅以560萬元沽，呎價約16,617元。原業主2018年1月購入，期間僅升值約10.9%。

東涌區暫錄28宗買賣，中原陳旭明表示，區內映灣園本月已錄12宗買賣，包括7座中層G室收租盤，實用面積736方呎，減價至825萬元沽，呎價約11,209元。外籍業主去年8月至今連沽兩伙，套現1,485萬元。

此外，中原指，十大二手屋苑本月首7日已錄88宗買賣，按月增逾40%。而該行城市領先指數連升兩周，按周再升1.08%至178.13點，創19周新高，而同期新界東樓價指數急挫2.03%至186.43點。

事實上，部分業主不惜蝕使費離場。市場消息稱，大埔天賦海灣20座低層戶，市傳以1,200萬元沽，近6年帳面僅升值約6.4%。另紅磡薈點中層戶，實用面積237方呎，售價425萬元，呎價約1.79萬元，約5年多帳面升值不足5%。

●富榮花園低市價約3%沽

資助房屋再錄辣招盤轉手勁賺個案。屯門公屋山景邨一個細單位，未補價第二市場減價至113.8萬元登記售出，原業主持貨僅約兩年多，帳面升值約5.3倍。

市場消息稱，上址為景美樓低層9室，實用面積約294方呎，第二市場曾叫價120萬元放盤，減價6.2萬元沽，獲白居二購入，呎價3,871元。單位2018年透過租置計劃僅以近18萬元購入，即使轉手需付10%額外印花稅，仍賺逾80萬元。

第二市場居屋都錄減價及低價個案。早前樓價曾跌穿「6球」的旺角富榮花園三房戶，世紀21家天下黎振傑指，該盤7座中低層D室，實用面積592方呎，2019年曾叫價780萬元，剛減至650萬元沽，低市價約3%，呎價約10,980元。

祥益黃肇雯續亦稱，天水圍居屋天頌苑F座高層2室套三房戶，實用面積650方呎，於去年10月放盤，由於業主已移民離港，故擴大減幅，終累減60萬元，獲綠表客以440萬元購入自用，呎價6,769元，單位約20年帳面升值約344萬元。

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