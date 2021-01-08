得公屋、得天下！山景邨兩年多樓價爆升5.3倍

新居屋辣招盤勁賺，租置計劃公屋賺幅更為驚人，同類單位都現付稅「短炒」獲利個案。資料顯示，屯門山景邨景美樓一個低層單位，日前以113.8萬元登記售出，單位約兩年多期間帳面獲利95.8萬元，樓價升值逾5.3倍。

據了解，上址實用面積294方呎，未補價第二市場曾叫價120萬元放盤，終獲白居二買家承接，呎價約3,871元，屬市價。原業主2018年透過租置計劃購入單位，即使付10%額外印花稅轉手，料仍獲利逾80萬元。

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