騰訊有份！聯易融科技向聯交所申上市 採WVR架構
2021年01月08日 22:11
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騰訊控股(00700)為最大股東的中國供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技向聯交所遞交上市申請，高盛及中金為聯席保薦人。
聯易融科技採用同股不同權(WVR)架構上市，A類股份持有人有權每股可投10票，由公司創辦人宋群持有，而B類股份持有人有權每股可投1票。初步招股文件引述行業報告，該公司2020年首9個月，處理的供應鏈金融交易金額達1,223億元人民幣(下同)，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.5%。受累中國的新冠肺炎疫情最初在湖北省武漢爆發，其位於當地的研發中心原定於2020年2月開業，延遲至2020年9月。
該公司上市前投資者極具份量，包括中信資本、正心谷資本、新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司(GIC)、渣打銀行(香港)、招商局、新加坡的普洛斯(GLP Pte Ltd.)等，分別持有上市前12.03%、11.92%、9.2%、3.61%、3.04%以及0.92%股份。
截止2020年9月底止首三季，受金融負債的公允價值變動拖累，虧損按年擴大至4.31億元，2019年同期蝕3.69億元；若撇除有關因素，經調整利潤達1.29億元，按年大幅飆升2.53倍。收入按年增長52.08%至8.01億元，而作為公司主要收入來源的核心企業雲及金融機構雲業務，分別按年錄得59.3%及47.86%的顯著增幅；新興解決方案收入則按年上升38.1%。
集團集資所得將用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；跨境業務；提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；未來的戰略性投資和收購機會；以及營運資金和其他一般公司用途。