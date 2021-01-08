騰訊有份！聯易融科技向聯交所申上市　採WVR架構

聯易融科技採用同股不同權(WVR)架構上市，A類股份持有人有權每股可投10票，由公司創辦人宋群持有，而B類股份持有人有權每股可投1票。初步招股文件引述行業報告，該公司2020年首9個月，處理的供應鏈金融交易金額達1,223億元人民幣(下同)，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.5%。受累中國的新冠肺炎疫情最初在湖北省武漢爆發，其位於當地的研發中心原定於2020年2月開業，延遲至2020年9月。

該公司上市前投資者極具份量，包括中信資本、正心谷資本、新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司(GIC)、渣打銀行(香港)、招商局、新加坡的普洛斯(GLP Pte Ltd.)等，分別持有上市前12.03%、11.92%、9.2%、3.61%、3.04%以及0.92%股份。

截止2020年9月底止首三季，受金融負債的公允價值變動拖累，虧損按年擴大至4.31億元，2019年同期蝕3.69億元；若撇除有關因素，經調整利潤達1.29億元，按年大幅飆升2.53倍。收入按年增長52.08%至8.01億元，而作為公司主要收入來源的核心企業雲及金融機構雲業務，分別按年錄得59.3%及47.86%的顯著增幅；新興解決方案收入則按年上升38.1%。

集團集資所得將用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；跨境業務；提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；未來的戰略性投資和收購機會；以及營運資金和其他一般公司用途。