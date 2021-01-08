700億元資金湧入油市　布油升穿55美元

沙特阿拉伯計劃單邊減產，樂觀情緒繼續充斥市場，布蘭特原油期貨突破每桶55美元，為去年2月份以來的最高水平。

本周油價已經開始走高，周二石油輸出國組織(OPEC)及其盟友達成協議，大部分產油國下月將基本維持產量穩定，而沙特將獨自減產每天100萬桶。

年初油市開局良好，原油預計將成為受到疫苗消息利好的主要資產類別。年度大宗商品價格指數的再平衡也將利好油價，該過程從周五開始，可能會有90億美元(約700億港元)流入石油市場。

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