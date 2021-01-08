道指早段續漲66點　晶片股美光科技升逾5%

在「藍色浪潮」推動下，美股勢如破竹，3大指數於周四(7日)齊破頂後，周五(8)早段進一步做好。道指續升66點，報31,108點，標指漲15點，至3,819點，以科技股掛帥的納指升106點，至13,174點。

TD Ameritrade首席場策略員JJ Kinahan表示，美國總統大選塵埃落定讓投資者更清晰，最新結果強化民主黨對國會的控制，令增加刺激措施的預期升溫。Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar指出，市場沒有理會美國國會暴動的原因很簡單，因為事件對經濟、企業盈利及利率方向沒有影響。

瑞士信貸首席美股策略員戈布盧調高標指今年底目標，由4,050點調升至4,200點，即較現水平再升逾10%。

個股消息方面，美國最大記憶晶片商美光科技(Micron)預測截至今年2月底止第2財季收入中位數為58億美元，高過預期的54.8億美元，增長來自雲端電腦、人工智能(AI)及5G。美光行政總裁Sanjay Mehrotra稱現時DRAM晶片供應緊張已推升價格。美光股價早段漲5.74%至83.65美元。

波音公司就737 Max客機嚴重空難的刑事檢控，與美國司法部達成和解，同意支付25億美元罰款。波音股價早段報213.56美元，升1.16%。

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