恒大汽車委任肖恩為執董及董事長
2021年01月08日 23:03
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恒大汽車(00708)公布，時守明已辭任執行董事及董事會董事長，並委任肖恩替代，自周五(8日)起生效。
肖恩同時獲委任為薪酬委員會成員、企業管治委員會成員及提名委員會董事長。其與公司簽訂為期3年的服務合約，每月薪酬為1.5萬元人民幣。其持有恒大汽車266萬股股份及2,000萬股購股權；中國恒大集團(03333)的2,060萬股購股權；恒騰網絡(00136)的1.2億股股份，以及恒大物業(06666)的310萬股股份。
肖氏現年49歲，於2013年11月加入中國恒大集團，並曾擔任集團常務副總裁、恒大旅遊集團董事長及恒大新能源汽車集團總裁。
另外，時守明將專注中國恒大集團的其他重要事業發展，並繼續為中國恒大集團服務。
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