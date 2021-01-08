張華峰：增加股票交易印花稅「是殺雞取卵」

新一份《財政預算案》將於下月24日發表，有立法會議員建議政府增加股票交易印花稅，為庫房開源。立法會金融服務界議員張華峰表示遺憾，形容此舉「是殺雞取卵」，並會摧毀香港國際金融中心地位。

他作為業界代表，直言「做大個餅才是正道」，認為港府應進一步完善上市制度，積極鼓勵大、中小、企業及同股不同權架構公司來港上市，並營造具有良好監管的營商環境，以吸引更多的投資機構立足香港。同時擴大互聯互通金融產品及加強香港和大灣區的金融合作。

張氏指，將會見財政司司長陳茂波，以表達對財政預算案的意見，並如實向司長反映業界就股票印花稅的一致立場。

他又提到，香港國際金融中心的地位來之不易， 面對其他市場的競爭，金融及證券業界長年累月的努力、 戰勝了多次金融風暴才有今日的成就。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020