全球能源市場改朝換代！歐美新能源巨企崛起

全球能源市場改朝換代！長期執業界牛耳的數家西方跨國油企（Oil Supermajor），去年飽受油價崩圍重創，股價創多年新低之際，歐美近年誕生一批綠色新能源巨企（Green Supermajor），它們得益於全球日益注重環境保護，加上技術突破令發展新能源成本大降，受到投資者追捧，股價節節上升。

如果稱20世紀的能源是石油，現時便是電力時代。美國的全球最大市值電力公司NextEra Energy，去年10月市值一度超越美國石油巨頭埃克森美孚，後者為資產巨額撇帳以及被迫削減開支，不久前更被踢出長期保持的道指成分股地位。

這情況並非個別例子，意大利的Enel及西班牙的Iberdrola兩家國營電力公司市值，亦分別超越當地的石油巨頭ENI及Repsol，反映新能源已成為主流投資者的押注對象。

事實上，國際能源機構（IEA）去年10月發表的年度報告中顯示，疫情加速全球轉向採用潔淨能源，太陽能及風電項目得益於成本降低、政府的廣泛支持及低息環境，估計2030年前，可再生能源將佔全球電力需求增長的80%。

另一研究則估計，風力和太陽能佔全球發電的比率，將由現時約9%，升至本世紀中的56%。

在發展新能源中，歐盟及中國暫跑出，兩地先後公布進取的減少溫室氣體排放計劃，美國顯然大落後。不過，白宮在去年11月美國大選後將易主，候任總統拜登承諾集中應對氣候轉變，勢加快美國的能源業轉型。

投資基金Energy Impact Partners董事總經理Shayle Kann相信，隨着汽車及房屋取暖電氣化，長遠而言，電力將奪去其他能源的佔有率。高盛預測今年可再生能源的投資，將首次超過石油及天然氣鑽探開支。

NextEra、Enel、Iberdrola以及丹麥風電「一哥」Orsted，早年當潔淨能源仍被視為另類和昂貴能源時，已開始大舉興建或投資相關電力設施，拋離其他競爭對手，而它們因現時新能源獲市場重新評價而受投資者青睞。

能源顧問公司Wood Mackenzie分析員Tom Heggarty指，儘管相信一些中國國營電力公司繼續擁有最多的太陽能及發電容量，但是論業務在全球各地的分布，始終不及上述4家綠色新能源巨企。

不過，RBC資本市場分析員Fernando Garcia警告，當石油公司開始進軍再生能源市場，它們最初會願意接受較低回報，以搶奪市佔率，將對業界構成邊際利潤下調壓力。

【西班牙：Iberdrola擬5年投資7千億】

Iberdrola多年來一直興建水力發電水壩及陸上發電風車，現時目標是成為最大綠色發電商，公司去年已斥資100億歐元進行收購、投資，為可再生能源發電容量增加近倍至60吉瓦（GW）計劃的一部分。

該公司亦投資於新技術包括綠色氫氣、氨以及電動車充電站。

以西班牙為基地的Iberdrola，業務已擴展至美國、英國、墨西哥、巴西及澳洲，計劃未來5年投資750億歐元（約7,132億港元）。該企主席兼行政總裁Ignacio Galan表示公司過去20年是能源革命的先驅，當大家還以為燃煤發電可持續多個世紀，對石油和天然氣依然有需要時，他們已開始利用潔淨能源來發電。

【美國：NextEra力擴業務版圖】

以美國佛羅里達州為基地的NextEra，是全球最大太陽能和風力發電投資者，其新能源容量足夠相當於整個比利時所需。

多年以來，NextEra盡量保持低債務水平，並透過取得聯邦稅務補貼，為新能源項目融資，再把利潤投資，擴大業務版圖。去年就有報道指NextEra計劃收購Duke Energy及Evergy，但可惜未能成事。

NextEra行政總裁James早前在投資者會議上，明言不擔心傳統石油企業加入競爭新能源業務，因為它們的投資項目是他所見過中最差的，更表示「如果有100件事令他在晚上擔心，超級油企的威脅不在其中。」

【意大利：Enel電力項目遍及32國家】

意大利的Enel是歐洲最大的電力公司，近年拓展歐洲以外市場，包括摩洛哥、南非、智利、印度及加拿大，項目遍及32個國家。

Enel早在2008年已成立綠色能源部門Enel Green Power，在2010年因減債出售約三分之一股權，現時舵手Francesco Starace在2014年上任後決定買回股權，並加快投資步伐。

雖然現時Enel約87吉瓦（GW）發電容量中，約40%仍依靠煤、石油和天然氣，但公司計劃在2022年把用煤的發電容量銳減74%，並在2030年前把再生能源的發電容量增加逾倍，涉及投資1,600億歐元。

【丹麥：Orsted海上發電風車攻美國亞洲】

以丹麥為基地的Orsted，前稱DONG Energy，是Danish Oil and Natural Gas（丹麥石油及天然氣公司）的縮寫，公司已剝離化石燃料資產，拓展全球各地的乾淨能源項目。

多年以來，Orsted在歐洲的海上安裝高度媲美摩天大樓的大型發電風車，正在搶攻美國及部分亞洲地區例如南韓及日本。

現時Orsted營運全球約四分之一的海上風電場，進行中項目將會把發電容量在2025年前增加約一倍。

Orsted離岸風力發電業務的行政總裁Martin Neubert表示：「我們用了30年時間建立這個行業，現時希望只需用很短時間把規模擴大1倍或3倍。」他又稱如何界定可再生能源巨企一直有爭論，但對公司而言，這意味業務在各地大幅擴張。

而Orsted亦正與一些全球最大的化工企業合作，在其風電場生產低碳氫。

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