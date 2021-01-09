東方日報B1：北水狂吸「美資割席股」　中移淨買入逾111億

近日「火燒後欄」特朗普不忘全力反華，惡招之一乃兩個月前簽署行政命令禁止美資投資多間被當局被與中國軍方有關聯的企業，並要求美資今年11月11日前處理已有持倉。不過，據外電報道，華府官員近日開會，可能討論把禁令修改為美資須於上述日子前完全沽清投資黑名單內的股份。

分析指，追蹤指數的基金將須清空手上相關股票，其他投資者見狀也不可能留住這些燙手山芋。市場關注恒生指數公司會否有跟進行動，否則美資基金恐不能再投資恒指，惟據報該公司暫無計劃改變指數成分。

同屬美資的高盛則宣布將其發行的105隻恒指牛證停牌並撤回上市，該行發言人回覆查詢時澄清，這與美國投資禁令無關，原因只是它們沒有街貨，過往不時發生，惟補充該行亦正審視禁令對其產品的潛在影響，會在適當時候再作公布。

歐資發行商瑞萬通博的香港上市產品銷售部主管翁世權表示，自由競爭的市場才是對投資者最利好。若投資禁令使市場上輪證產品供應減少，或令輪證價格易受供求影響，投資時切忌選擇街貨過多的產品。

誠然，「國家隊護盤」之說也不無道理。證券分析員譚朗蔚不甚看好「黑名單股」，3大國營電訊商尤其不宜沾手，除「北水」外並無利好因素。以3股近期逆市積弱，建議轉投近期強勢的內需股或汽車股。

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