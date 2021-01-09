聯儲副主席：美債息依然非常低

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，縱使經濟正從新冠肺炎疫情中緩慢復甦，但美國國債孳息率仍然非常低企。

克拉里達稱，並不擔心10年期美債孳息率超過1厘，反而更關注債息回升的原因。他認為，現時聯儲局的貨幣政策定位良好，並指不會因為模型表明失業率太低而搶先加息。

另外，他表示，美國經濟較預期更具強韌性，又對聯儲局應對一系列問題而果斷採取有力政策而感到滿意。

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