紐約期金收市急挫逾4%　創近3周新低

在「藍色浪潮」推動下，美國新一屆政府勢將推出更多刺激政策，市場預期經濟前景樂觀，避險需求回落，拖累國際金價周五(8日)急挫。紐約2月期金收報每安士1,835.4美元，跌78.2美元或4.1%，創近3周收市新低。

TD Ameritrade首席場策略員JJ Kinahan表示，美國總統大選塵埃落定讓投資者更清晰，最新結果強化民主黨對國會的控制，令增加刺激措施的預期升溫。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，對於很多投資者而言，金價正經歷根本性改變，而他們亦正撤出避險天堂的投資。他續說，相信亦有一些資金轉到債券市場。

美匯指數周五反彈至90.15，升0.37%。10年期美國國債孳息率報1.105厘，升2.1點子。

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