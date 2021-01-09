據報美國財長姆紐欽無意辭職

美國國會周三(6日)下午發生暴動後，包括白宮副發言人馬修斯、傳運輸部長趙小蘭、副國家安全顧問博明等多名白宮高級官員相繼辭職。外媒周五(8日)報道，美國財長姆紐欽及白宮首席經濟顧問庫德洛均無意辭職，將在1月20日候任總統拜登就職之前繼續完成任期。

姆紐欽表明，將在完成任期之前繼續保持「重要的工作」；至於庫德洛雖然不會辭職，但將在本月稍後時間休假。

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