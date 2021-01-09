紐約期油收漲逾2%　創近一年新高

國際油價周五(8日)上揚，紐約2月期油收報每桶52.24美元，升1.41美元或2.77%，全周計累漲7.66%，並創自去年2月以來收市新高。

布蘭特3月期油收報每桶55.99美元，升1.61美元或2.96%。

PVM原油分析師Stephen Brennock表示，沙特本周出乎意料地減產，對油價帶來支持。沙特承諾在2月和3月額外自願減少每日100萬桶的石油產量，至於其他石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)成員則大部分承諾維持目前的減產協議。

Fujitomi Co.首席分析師Kazuhiko Saito認為，油市有望在2月份保持良好勢頭，但考慮到新冠肺炎疫情持續在全球反彈，各地區推行更嚴厲的防疫措施，恐對油市需求帶來影響。

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