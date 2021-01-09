美股3大指數齊創新高　納指全周漲逾2%

在「藍色浪潮」推動下，美股勢如破竹，3大指數周五(8日)繼續創新高。道指收報31,097點，升56點或0.18%；標指收報3,824點，升20點或0.55%；納指收報13,201點，升134點或1.03%。

大型科技股個別發展，亞馬遜收漲0.65%；蘋果公司和Netflix分別收市升0.86%和0.3%；至於Facebook收市跌0.44%，報267.57美元。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.61%、1.83%、2.43%。

TD Ameritrade首席場策略員JJ Kinahan表示，美國總統大選塵埃落定讓投資者更清晰，最新結果強化民主黨對國會的控制，令增加刺激措施的預期升溫。

Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar指出，市場沒有理會美國國會暴動的原因很簡單，因為事件對經濟、企業盈利及利率方向沒有影響。

瑞士信貸首席美股策略員戈布盧調高標指今年底目標，由4,050點調升至4,200點，即較現水平再升逾10%。

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