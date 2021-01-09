拜登：美國急需進一步刺激措施來應對疫情

候任美國總統拜登周五(8日)召開發布會表示，美國急需進一步的刺激措施來應對新冠肺炎疫情，包括額外向美國人直接發放2,000美元紓困援助金，並稱下星期他和他的團隊將宣布政府救助計劃的綱要。

美國勞工部周五公布，去年12月份非農業職位減少14萬個，與市場原先預期增長7.1萬個背道而馳，亦是去年4月以來首次錄得職位減少。至於美國上月失業率維持6.7%，略低預期的6.8%。

拜登指出，美國周五公布的非農就業報告表明，國家「需要立即為家庭和企業提供支援」，並強調「不僅要幫助他們度過這場危機，而且更重大的目的是，避免造成更大的經濟成本」，

他稱，相信這是絕大多數經濟學家建議，能夠振興經濟所需做的事情。拜登又重申，支持將最低工資提高到15美元的提議。

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