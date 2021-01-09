全美上月新手機啟用量跌23%　iPhone佔46%但最受歡迎係...

市場調研機構Flurry Analytics公布，據以往調查，聖誕節通常是美國智能手機新機啟用數量最高的一日，但去年全球深受新冠肺炎疫情沖擊，導致許多人陷入財困，加上疫情反覆升溫，多國都禁止民眾外出及家庭聚會，讓聖誕節禮物發送時間分散，間接拖低去年12月全美新機啟用量按年下跌23%。

至於，上月啟用的智能手機中，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone佔去46%市場份額，南韓的三星(Samsung)及LG則分別以27%及9%排第2及第3位。

要數啟用量最高的10款手機，有8款為iPhone系列，但排首位竟然是iPhone 11，打敗去年新推出的iPhone 12系列，其中iPhone 12 Pro Max及iPhone 12僅排第2及3名，而LG Stylo 6及三星Galaxy A11則分別佔第8及第10位。值得一提是iPhone 12 mini排名更低至第25名，該機構認為，iPhone SE的尺寸及價格的優勢，減低消費者對iPhone 12 mini的興趣。

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