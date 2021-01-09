關係緩和？中國對澳洲羊毛進口配額上調5%

中澳自去年底開始關係日益惡化，於11月中國更列出黑名單，下令貿易商停止購買及進口至少7類澳洲大宗商品，包括澳洲龍蝦、葡萄酒、大麥、煤炭、銅礦、糖及木材等，正當市場看淡兩國關係；新一年伊始傳來喜訊，澳洲外交及貿易部(DFAT)表示，中國增加對其羊毛進口配額，由2020年的約3.6萬噸，今年增至約3.82萬噸，增加約5%。

澳洲羊毛行業經營者歡迎相關消息。澳洲羊毛生產公司執行長Jo Hall指，配額增長是積極信號，中國遵守了中澳自由貿易協定的承諾。

新州北部羊毛代表多Dominic Shortis表示高興，並稱：「正如我們所知，澳洲其他農產品出口中國遇到問題，在此不確定時期，羊毛出口配額仍能增加真是太好！」

Australian Wool Innovation行政總裁Stuart McCullough認為，中澳兩國羊毛貿易已維持50年，中國在澳洲羊毛商品上有大量投資，並相信難於在其他國家找到如澳洲般可提供充足原料、具完整供應鏈的地方。

不過，當中亦有隱憂，在經歷了多年的乾旱及羊群數量降至歷史新低下，完成配額不是一件容易的事，且過去4年亦未用完中國的配額，值得慶幸的是隨着市場信心逐漸恢復，已經有當地牧場開始著手擴大羊群的數量及規模。

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