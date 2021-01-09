拜登「登基」之日　全球冧市之時？

2021年已開局一周，全球股市仍欣欣向榮，完全無視壞消息。就此，何時大冧為市場熱話之一！上周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，本周則有評論認為，由於今次升浪沒有經歷較大調整，已呈現「超買」，相信短期上升動能結束後，就會大跌，時間更可能是「1月20日」！

【1、拜登1月20日宣誓就職之時 恐是升勢崩潰之日？】

2020年臨近尾聲之際，拜登成為美國候任總統的前景提振了新興市場股票好友，惟他1月20日宣誓就職之時，可能就是升勢崩潰之日。

2020年，MSCI新興市場指數經歷了劇烈震盪的一年，先是遭遇了2008年金融危機以來最嚴重的拋售，然後又迎來了10年以來第2大年度漲幅，估值創出歷史新高。不過，新冠肺炎疫情的反撲和發展中國家不平衡的經濟復甦，加劇了人們對升勢不可持續的擔憂。

本周有媒體指出，曾準確預見到過往跌勢的「技術形態」表明，今次升勢可能還會持續一段時間，MSCI新興市場指數的技術圖形仍未達到表現見頂時的水平。不過，該指標當前的水平和那些觸發點之間的差距很小，可能只要幾天的上漲就能達到。

這意味到拜登1月20日宣誓就職時，股票可能已經進入「超買、過熱」的區域。巧合的是，1月份的第3周，也是新興市場投資者通常會停下來評估新年前景的時候。

【2、全球債務海嘯來了！總值101萬億元到期】

其實，投資者已忘記了去年留下來的大問題！肩負創紀錄債務的全球大型經濟體，今年將面對金融危機時期留下的「遺產」：就是到期的13萬億美元(約101萬億港元)債務大單。

7大工業國(G7)及主要新興市場面臨着至少10年來最大規模的到期債券，許多國家為了走出經濟大蕭條以來最嚴重的衰退而舉債。數據顯示，與2020年相比，這些政府可能需要「發新債償舊債」的債務要多出51%。

數據顯示，美國的再融資需求最大，7.7萬億美元的債務將到期，其次是日本的2.9萬億美元。中國的到期債務從去年的3,450億美元增至5,770億美元。再看歐洲，意大利的到期債務最高，為4,330億美元，其次是法國，有3,480億美元。德國的到期債務為3,250億美元，去年為2,010億美元。

【3、實體經濟大幅落後股市 最後是誰跟誰？】

提到股市，想必大家也知道與實體經濟大幅背馳！以英國為例，首相約翰遜本周宣布英國進入新一輪封鎖，且沒有明確的結束日期，經濟恐將陷入更為劇烈的雙底衰退，市場料首季國內生產總值(GDP)仍可能萎縮4.5%，超過2020年最後一個季度1%的降幅。

經濟學家們表示，英國政府為了防止醫療系統因病例飆升而陷入癱瘓，於周一(4日)宣布的這些舉措幾乎肯定會令第1季經濟萎縮。在經濟遭遇3個世紀以來最嚴重的衰退後，復甦也將因此延遲，分析師們表示，2023年之前經濟都不太可能復甦。

研究指出，英國關閉學校意味着衝擊會比去年11月的封鎖重大得多。英國財政大臣Rishi Sunak也面臨更大的壓力，以進一步支持企業和工人。Institute of Economic Affairs表示，英國經濟每月或損失180億英鎊(約1,872億港元)，相當於GDP的18%。

安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，這很糟糕，英國是服務型經濟體，所以關停舉措，對服務業影響重大，而且學校等對GDP也很關鍵，會影響父母能否正常工作。

另外，據英國零售研究中心(Centre for Retail Research)數據顯示，英國餐飲業已在去年損失約2.96萬個工作職位，裁員率按年大增1.63倍，包括高級餐廳、獨立餐飲企業和大型休閒餐飲連鎖店。

酒店業的倒閉數量也從2019年的922間增至去年的1,621間，按年約大增76%。相比之下，英國餐飲業2019年的裁員人數僅1.12萬人。

研究中心主任Joshua Bamfield表示，疫情加速了餐飲業的重大變革，在疫情前，英國餐飲業已於2014年至2017年快速增長、連鎖店數量大增，但卻伴隨開支過多、難以維持品質的問題，讓餐飲業早已面臨因過度擴張、競爭加劇，和消費者需求疲弱而需削減成本的危機。

【4、糧食危機！小心通脹突升導致央行被迫加息】

經濟除了受疫情及債務問題影響，還有糧食危機！新年伊始，農產品期貨如大豆、玉米和小麥期貨價格普遍做好，價格升至6年新高，主要受惠美元弱勢，以及中國內地需求復甦所帶動。另乾旱天氣威脅南美產量，亦帶動了市場氣氛。

雖然阿根廷的大豆工人結束罷工，多少緩解了一些供應擔憂，但這個全球最大的大豆產品出口國之一降雨稀少，令人擔憂產量前景。外媒引述氣象預報機構Maxar表示，阿根廷幾個地區的乾旱狀況本周將繼續，巴西某些地區的乾旱亦將加劇。

報道引述德國商業銀行分析師表示，隨着2021年開始，對南美欠缺收成的擔憂，以及來自中國內地的強勁需求，正推升大豆和玉米價格表現。

芝加哥期貨交易所交投最活躍的大豆期貨繼上周創自6年多來首次突破13美元大關後，近日進一步上升至每蒲式耳13.495美元；玉米期貨價格連續15個交易日上升，是過去60年有記錄以來最長升浪；小麥價格亦升至2014年12月以來最高水平。在巴黎的泛歐交易所，油菜籽期貨升至近4年高點，制粉小麥價格達到2018年8月以來最高。

阿根廷已暫停了玉米出口許可，以確保本土有足夠的飼料供應。

【5、「華爾街之狼」警告：市場的「瘋狂升勢」一定撞板】

元旦後首個交易日，美股出師不利，低收作結。外媒引述對沖基金大鱷、綽號「華爾街之狼」的艾肯(Carl Icahn)警告，美股恐在某個時間點大幅下跌，市場的「瘋狂升勢」，總是會以戲劇性的結局告終。

美媒引述艾肯表示，過去見過很多價格錯估的股票瘋狂漲情況，其中一個共通點是遲早會撞牆，陷入大幅且痛苦的修正；另一個共通點是大家總是說「這次情況不一樣」，結果往往事與願違。他拒絕透露其持倉細節，但強調已很好地進行對沖。

儘管新冠肺炎疫情重挫全球經濟，但去年美股標普500指數仍升16%，個別科技股更迭創新高。美股快速升勢令估值不斷膨脹，令一些華爾街策略師對近期走勢保持警惕。外媒引述摩根士丹利策略師Mike Wilson近日表示，美股下挫的時機已經成熟。

【6、傳奇災難預言家再警告：股市已呈現「史詩級泡沫」】

除了艾肯外，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham本周再度發出警告，認為股市目前是一個「完全成熟的史詩級泡沫」。

他在名為《等待最後一支舞》的文章中寫道，投資者的投機性行為已經「歇斯底里」，股票遠遠偏離合理價格，坦言甚至聯儲局也無法阻止迫在眉睫的崩潰。

現年82歲的Grantham直言，已經加倍押注看淡股市，「因為隨着股價加速進一步偏離趨勢，以及鑑於愈來愈狂熱的投機情緒，作為一名市場歷史學者，我更加相信這真是一場泡沫的末期。」

不過，他也提到現時未知何時或何種因素會使股市泡沫爆破，但他斷言，清算終會到來，就像歷史上的南海泡沫、1929年大崩盤和2000年科技泡沫。

事實上，自去年以來，Grantham一直為疫情下做淡美股而付出慘痛代價。他早在去年6月已經警告經濟基本面和股市估值之間的分化，惟之後美股繼續飆漲，導致其管理的基金損失慘重。

他旗下管理的無基準配置基金去年損失了大約2.5%，相比之下，美股標指則上漲約16%，連同股息在內更達18%。投資者紛紛從GMO撤出資金，截至12月31日，該公司旗艦基金管理約66億美元資產，自2015年以來減少一半以上。

【7、小心！今年最大「黑天鵝」是美國分裂】

要數本周「頭條」，必然包括3大中資電訊股，美國紐約證券交易所對其「彈弓手」，被市場鬧爆，凸顯美國內部分裂。歐亞集團(Eurasia group)認為，美國兩極分化將會是今年全球面臨的最大風險。

該機構總裁Ian Bremmer與董事長Cliff Kupchan表示，過去幾十年，全世界都希望美國能在危機時期恢復可預測性，但如今就連超級大國自身也面臨巨大挑戰。

歐亞集團報告自拜登政府執政後可能面臨的問題當中，舉出10個可能破壞全球經濟復甦的地緣政治、氣候及個別國家風險，報告提及的第2大風險，與已開發和新興經濟體面對持續擴大的疫情及K形復甦有關。

Bremmer與Kupchan稱，一旦最強大的國家陷入如此分裂，每個國家都可能面臨一些問題。報告同時警告，就算疫苗獲得普及，新冠肺炎疫情及衝擊並不會就此消失。另外，經濟復甦不均、疫苗使用差異，以及經濟刺激規模不足，將導致債務水平高漲、工人流離失所，並加劇對現任領導人的反彈聲浪，對美國來說，甚至可能加劇社會的兩極分化。

歐亞集團列舉2021年全球十大主要風險：

●美國總統

●疫情延續

●淨零碳排放目標的影響

●中美緊張

●全球數據控制

●網絡衝突

●土耳其

●低油價

●默克爾領導下的歐洲

●拉丁美洲

【8、喜愛「逆向思維」贏大市？這7類資產你必須關注】

既然如此，是否不跟大隊投資最好？若投資者喜愛「逆向思維」，即不跟世俗，想冷手執個熱煎堆的話，現在似乎有7項資產值得考慮。

美國銀行去年12月對全球基金經理人的調查顯示，世界頂尖投資經理人在新舊年交替時刻意迴避7大資產類別，包括：現金(或美國國庫券)、債券、日本股票、英國股票、房地產投資信託(REITs)、能源股，以及「必需消費品股」(指生產止痛藥或洗潔劑這類日常生活必需品的公司)。

受訪基金經理表示，他們操盤的基金對這7類資產投資的倉位，都比基準指數建議的投資部位來得少。

【9、心思思想買比特幣？「股神」建議係...】

提到投資，本周虛擬貨幣「龍頭」比特幣繼續癲升，令不少散戶心郁郁！基於3大原因，「股神」巴菲特永遠不會買比特幣！

第1：巴菲特認為，比特幣沒有潛在價值。作為價值投資者，巴菲特會投資那些價值被低估、產生穩定且循環的現金流，並有能力增加帳面價值的公司。對「股神」來說，比特幣不會產生利潤或股息，與1637年的鬱金香泡沫無異。

第2：巴菲特只會投資他明白的事物。太多投資者、尤其是散戶，會依據新聞頭條和朋友建議去盲目投資，在投資前甚至不會去做功課，有時候這種策略可能會一時奏效，但隨着時間推移，或不盡人意。

第3：比特幣是種高度投機性的投資。巴菲特不是投機者，不會投資高波動性的產品，而是買入股票並永遠持有，投資的公司會隨着時間推移而穩健增長。

【10、打工仔注意！職場已變了 20大最搶手職位係...】

去年全球疫情重塑產業及工作方式，意味職位出現了瘋狂轉變，美國職業薪金數據公司PayScale比對433萬人的數據後發現，2020年較2019年相比，增長最快的工作主要為醫療保健、運輸、技術人員和基本服務。

2020年增長最快的工作是健康檢查員，按年大增136%；增長第2快是私人採購；露營車(RV)維修員是增長第3快的工作，主因是消費者不再規劃往常的旅行方案，轉向露營車或租賃等的替代方式。

以下是需求增幅首20大的工作及薪金，不妨參考一下：

【1、健康檢查員】

按年增136%、年薪中位數28,400美元(約22萬港元)

【2、私人採購】

按年增125%、年薪中位數25,000美元(約19.5萬港元)

【3、露營車維修人員】

按年增97%、年薪中位數42,400美元(約33萬港元)

【4、非破壞性檢驗作業人員】

按年增68%、年薪中位數55,000美元(約42.9萬港元)

【5、地區營運經理】

按年增60%、年薪中位數70,900美元(約55萬港元)

【6、分子生物學家】

按年增51%、年薪中位數57,800美元(約45萬港元)

【7、郵政局長】

按年增46%、年薪中位數73,400美元(約57萬港元)

【8、食安專家】

按年增39%、年薪中位數52,900美元(約41萬港元)

【9、雲端解決方案架構師】

按年增38%、年薪中位數137,000美元(約106萬港元)

【10(並列)、物流專案管理】

按年增37%、年薪中位數96,200美元(約75萬港元)

【10(並列)、銷售主管】

按年增37%、年薪中位數20,800美元(約16萬港元)

【12、護士長】

按年增33%、年薪中位數72,500美元(約56萬港元)

【13、助產士】

按年增32%、年薪中位數69.600美元(約54萬港元)

【14(並列)、緊急醫療服務主管】

按年增28%、年薪中位數87,400美元(約68萬港元)

【14(並列)、實驗室助理】

按年增28%、年薪中位數34,300美元(約26萬港元)

【16、精神科護士】

按年增27%、年薪中位數68,200美元(約53萬港元)

【17、長期照顧人員】

按年增26%、年薪中位數25,300美元(約19萬港元)

【18、護士管理人員】

按年增23%、年薪中位數74,100美元(約57萬港元)

【19、使用者體驗(UX)首席設計師】

按年增19%、年薪中位數118,000美元(約92萬港元)

【20、商務銷售經理】

按年增18%、年薪中位數42,400美元(約33萬港元)

PayScale行政總裁Scott Torrey表示，疫情大流行期間許多專業人員稱壓力增大，但也有些人認為工作成就感比先前更高，表明這些職業站在對抗疫情的第一線非常有挑戰性，但重要性也隨之上升。

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