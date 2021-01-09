宏利：疫苗有助經濟重啟　亞太房託值得看好

新冠肺炎疫苗研發取得進展，加上美國大選結果明朗化，有助改善市場景氣，投資者憧憬經濟復甦可期。我們相信，各國央行仍將維持寬鬆的貨幣政策。亞太房託現時提供比股票及政府債券更為吸引的派息，我們預期環球尋找收益的趨勢將利好於亞太房託。

新冠肺炎疫苗陸續配送，市場對經濟將於明年下半年廣泛復甦的樂觀預期。一旦經濟能夠重啟、經濟環境重回較正常水平，商場及辦公室的人流及出租率有望回升，這兩行業此前均受累於封城措施。

新加坡政府表示，視乎條件而定，第三階段重啟經濟可於今年底或明年初開始。在第三階段，人群聚集人數及場地人數限制均會放寬，部分高風險行業如酒吧亦有望開放，旅遊限制亦可能逐步撤銷。

我們預料，雖然復甦進程需要時間並且未必會一下子持續造好，惟疫苗有機會配送以及經濟重啟在即，將有助提升商業房託的投資前景。我們繼續看好經營社區商場的房託。在最近的第三季業績報告中，社區商場無論在租戶銷售或人流上已展現出相對較快的復甦。辦公室房託方面，我們相信新加坡仍然是新科技公司設立亞洲區總部的熱門地點，並將密切監察這方面的需求如何抵銷承租面積下降的影響。

我們認為未來數周公布的其他疫苗數據將主導短期市場氣氛。疫情嚴重的美國及歐洲批准和緊急授權使用新冠肺炎疫苗，有助增強投資者對2021年全球經濟復甦的信心。然而，我們需要留意另一挑戰是，必須克服運送疫苗的物流冷凍鏈及接種安排，全球經濟才有機會回復正常。在資產配置方面，我們維持啞鈴式策略，一方面持有現金流能見度較高的工業房託，另一方面持有個別具備回升潛力的零售與酒店業房託。

宏利投資管理亞太房託投資專家 黃惠敏

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