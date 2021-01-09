太古城722實呎戶累減158萬元易手

美聯物業太古城齊宮閣分行高級分區營業經理吳肇基稱，太古城於本年首8日暫時錄得15宗成交，較上月同期6宗有所增加，其中泰山閣中層B室，實用面積約722呎，為三房連儲物房間格，原業主於去年7月叫價約1,368萬港元，近期累減至約1,320萬元，賣方見買家及代理在嚴寒下仍積極洽購甚具誠意，故議價後再多減110萬元，以約1,210萬元市價成交，呎價約16,759元，買家購入作自用。

原業主於2017年1月以約1,050萬元購入單位，持貨近4年轉售帳面獲利約160萬元或約15%。

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