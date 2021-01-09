英特爾傳洽台積電三星外判晶片生產

美國晶片業龍頭英特爾近年在先進晶片的生產遇挫，據外媒報道，該公司最近與台積電及三星電子磋商，擬把部分晶片生產外判予這兩家亞洲晶片大廠，但公司仍希望盡最後努力改善本身的生產能力。

消息人士透露，若落實外判計劃，台積電最快2023年利用現時其他客戶使用的生產設施，為英特爾生產晶片，亦預期一家今年底落成的新廠房，可轉為應付英特爾的生產需要。至於英特爾與三星的磋商處於更初步階段。

台積電及三星的代表均拒就消息置評，英特爾發言人則重申行政總裁斯旺的言論，他之前向投資者承諾，將於本月21日公布業績時披露外判生產計劃詳情。以及公司的生產技術是否已重回正軌。

英特爾周五(8日)股價逆市跌1.03%至51.65美元。

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