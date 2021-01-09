將軍澳廣場連天台兩房戶　放盤半年以800萬沽出

香港置業將軍澳帝景灣分行高級聯席董事李隆基稱，將軍澳廣場本月至今，暫時錄得2宗買賣，其中5座極高層C室，向東北望海景，兩房間隔，實用面積約454方呎，另天台面積約172方呎，原業主以800萬港元放盤半年後，終獲同區客洽購成功，呎價約17,621元。

據了解，買家為首置客，心儀單位間隔實用及價格相宜，且設有天台增加活動空間，故睇樓1次後拍板決定上車自用。

資料顯示，原業主於2009年11月以約285萬元購入上述單位，持貨逾11年轉手，帳面賺約515萬元或約1.8倍。

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