必和必拓擬與豐田合作研發電動汽車

近期電動車成為市場焦點，全球最大礦業公司必和必拓(BHP)與豐田表示，雙方將在必和必拓位於西澳洲的Nickel West鎳鹽工廠中，合作研發一款新的輕型電動車，測試車型為豐田越野車LandCruiser 70，計劃由柴油機驅動改為通過車載電池供電的全電力驅動。

必和必拓是全球最大的碳排放企業之一，近幾年亦一直致力於使用更清潔的電力供應方式，期望在2050年實現淨零排放。公司澳洲鐵礦石資產總裁EdgarBasto稱，是次合作是研究如何減少輕型汽車排放的其中一部分。

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