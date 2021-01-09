華爾街看好商品大牛市　押注10年最多

全球股市牛氣沖天，疫苗面世有助全球經濟重拾升軌，加上原材料受惠美元疲弱，令投資者對商品市場的信心大增！外電統計顯示，截至1月5日為止，19種商品期貨和期權的淨好倉(即押注上升多過看跌)合約數目達230萬張，創至少2011年1月以來最多。

Vontobel資產管理商品主管Michael Salden表示，目前商品市場升勢得益於多重效應，包括美元弱勢、周期性復甦在疫後展開、央行「放水」，以及財政刺激開支集中投放在基建上。

各商品中，玉米的好倉數目升至近10年高位，反映中國正進行歷來最大量的採購，對大豆的購買數量則是1991年以來最多。Salden提到，穀物價格自2012年以來一直呈下降軌，但過去6個月卻勁升45%，主要是拉尼娜現象導致拉丁美洲異常乾旱。

能源好倉亦跟隨油價反彈，布蘭特期油的好倉數目升至11個月高位，汽油淨好倉數目亦創10個月新高。Blue Line Futures首席市場策略員Phil Streible認為原油似乎是不錯的押注對象，原因是經濟重啟令原油需求回升，疫苗推出提振了民眾的信心，而沙特阿拉伯亦嘗試支持油價。

貴金屬方面，雖然價格近日從高位回落，但黃金好倉數目升至16周高位，白金的淨好倉數目更創去年2月以來新高，而白銀的淨好倉數目在過去6周中，5周錄得進帳。

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