晶片荒惡化　福特豐田日產削本月汽車產量

汽車晶片荒惡化！全球多家大型車廠，包括美國福特、日本豐田和日產，以及快意佳士拿周五(8日)先後表示，由於晶片短缺，本月需要削減汽車產量。

全球晶片業近期出現供不應求，主要是疫症爆發造成生產延誤，同時在家抗疫安排令手提電腦和遊戲機需求大增。另一方面，華府最近制裁中國最大晶片代工生產商中芯國際，令各地廠商紛紛尋求新的合作夥伴，加劇晶片供應緊張情況。

主要汽車晶片生產商恩智浦(NXP)承認，汽車生產在疫後的反彈速度快過預期，令其生產難以追上需求。

瑞信分析員在報告中指出，晶片供應問題或影響汽車業的短期生產，而業界表示會優先生產利潤較高的車款。

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