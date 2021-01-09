蘋果App Store去年收入近5000億　爭議恐加劇

外媒分析指出，蘋果公司(Apple Inc.)旗下網上商店App Store，去年收入增長由2019年的3.1%，大幅加快至28%，金額達640億美元(約4,992億港元)，分別高過2019年及2018年的500億及485億美元。這或反映過去一年新冠肺炎肆虐，迫使各地民眾「宅在家」，網上工作和娛樂的時間增多，帶動各類程式(app)的下載量激增。

App Store目前已成為Apple的重要收入來源，收入歸類入服務業務中，截至去年9月止2020年財政年度，該部門收入537億美元。

不過，隨着app收入急升，外界的批評亦增加，因為Apple一般要求App Store獲得30%分帳收入，惹來徵收「蘋果稅」的指控。

美國國會委員會去年研究發現，Apple對iPhone的app銷售具有壟斷能力，讓公司取得過多利潤。而最近Apple已修改收費構架，將App Store收入少於100萬美元的企業，分帳比率降至15%。

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