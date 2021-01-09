全球造船訂單去年大冧50%　同經濟無關...

據IHS Markit數據顯示，全球造船業訂單繼2019年因全球貿易戰跌10%後，去年進一步大冧50%，瀉至最少20年新低。不過，有分析認為，去年情況與疫情導致環球經濟衰退或沒有太大直至關係，反而環保因素可能較大。

國際海運組織(IMO)2018年決定，到2050年，船隻的溫室氣體排放量目標，將較2008年水平降低一半，這導致部分航運公司叫停新船訂單，觀望那一種燃料船隻最適合。

目前氫氣、氨(阿摩尼亞)、生物燃料及電力均視為未來商船採用的燃料，惟大部分只在測試階段，投入大規模使用可能至少等10年，而由於商船壽命平均達20年，一旦選擇錯誤，可能代價沉重。

丹麥船公司D/S Norden市場研究主管Morten Aarup最近討論業界趨勢時表示，大家不訂造新船，原因是不知道應用那一種燃料，並認為工程師和輪船設計師要盡快找出最佳解決方案。據Drewy Maritime Services指出，採用另類燃料的新船訂單約佔12.3%，而目前全球船隊的比率僅0.5%。

有業界人士警告，如果未來航運需求反彈，但貨輪因現時訂船減少而出現不足，運費可能會大幅飆升。

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