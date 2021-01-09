MONACO首日速錄逾500個登記　超購逾5倍

2021年頭炮新盤啟德MONACO，周六(9日)起首度開放示範單位予公眾參觀，錄得超過2,000人次睇樓，參觀秩序良好。市場消息透露，項目暫錄超過500個意向登記，較首張價單推出的80伙，超額認購逾5倍，料短期內加推2號價單。

項目周五(8日)舉行的VIP預覽示範單位活動，以帆船為主題，並設幸運輪及幸運對對碰予一眾參加者玩樂。勝出者更可獲得名模Amanda S.自家糕點品牌的甜點一份，並由會德豐地產常務董事黃光耀頒獎。

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