英國股市脫歐後一洗頹風 最大贏家股份是...

英國今年正式脫歐，當地股市便一洗頹風，富時100指數首周大漲6.4%，創歷來最佳的開局，扭轉去年全年錄逾10年來最差表現。

礦業、能源及銀行股成為富時100指數本周升市最大動力，部分原因是憧憬美國民主黨政府會加碼刺激經濟，促使投資者追捧周期性股份，而沙特阿拉伯本周較早前單方面宣布額外減產，亦利好指數內的石油股。重磅股包括兩家礦業巨擘力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP)，以及蜆殼石油股價單周均漲至少13%。

基金公司Eaton Vance環球股市主管Chris Dyer指出，之前投資者的負面情緒和估值折讓，令英股目前充滿投資機會，即使英國脫歐未來仍然會拖慢當地經濟，但投資者展望更好的未來。

事實上，據美國銀行的調查顯示，英股多月以來一直是基金經理主要減持的市場，如今脫歐的不明朗因素消除，追落後潛力巨大。Toscafund首席經濟師

Savvas Savouri更指，長期表現跑輸的英股相對全球股市，需再升80%才重返兩者的中期相對價值。

其他大行包括高盛、花旗、瑞銀的策略員均看好英股在達成與歐盟貿易協議後的前景。

此外，散戶投資者亦積極入市。英國最大股票交易所買賣基金(ETF)─iShares Core富時100指數CITS，首周吸資1.83億英鎊，3月以來最多，而反映當地本土企業表現的iShares富時250指數ETF，繼上月破紀錄吸資近4億英鎊後，本周續錄得約4,400萬英鎊資金流入 。

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