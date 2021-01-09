星級基金經理米勒唱好比特幣年半升多1倍

虛擬貨幣「一哥」比特幣近期炒風熾熱，日前首次升穿4萬美元，較去年聖誕節前夕跳升約1倍。曾連續15年跑贏美股標指的星級基金經理米勒(Bill Miller)唱好比特幣未來12至18個月內或再漲50%至100%。

米勒接受外媒訪問時稱，當價格愈升，比特幣會變為更加安全的投資，原因是它仍在市場接納的起步周期，情況與大部分股票相反。他又提到，比特幣每年供應增長不足2%，但需求明顯遠超此增幅。

據交易平台CryptoCompare數據顯示，周六(9日)晚上約10時，比特幣報41,244美元。

另外，華爾街大行摩根士丹利周五(8日)向美國證交會披露，截至去年12月底，該行旗下投資管理部門持有比特幣投資公司MicroStrategy約10.9%股權，價值4.2億美元(約32.76億港元)。MicroStrategy股價今年迄今已大漲37%，拋離標指的1.8%升幅。

儘管比特幣備受追捧，但不少市場人士仍視為「金融騙局」，華爾街「大淡友」Rosenberg Research總裁羅森堡直指比特幣泡沫嚴重，形容在如此短的時間內，其「拋物線」走勢極度不正常。虛擬貨幣平台Celsius Network首席執行官Alex Mashinsky亦「潑冷水」，稱比特幣不排除首季會低見1.6萬美元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020