陳鳳珠：內房及物管面臨較多政策影響

資金部署入市，港股呈現上升趨勢，儘管美國或要求3大內地電訊營運商於美國預託證券除牌，而特朗普亦簽署行政命令，禁止美國企業與個人參與8款內地開發的軟件交易，但未對投資氣氛構成太大負面影響，預期市場憧憬內地經濟增長回穩，且企業盈利或會改善，資金繼續流入股市。

近日人民銀行、住建部召集重點房企舉行座談會，融資「三條紅線」試點或有機會擴大範圍，而早前人行及銀保監亦推出新規，對銀行分檔設置房地產貸款餘額佔比和個人住房貸款餘額佔比2個上限，預期今年內房的融資情況或受限，而銷售或有機會放慢。

不過，部分上市房企陸續發行優先票據，估計房企短期內或需增加資金以作發展之用；而廣州市住建部展開房地產市場秩序專項整治行動，打擊哄抬房價和虛假房源、虛假廣告、虛假銷售等行為，反映各地或會繼續整頓房地產市場，推動房地產市場以滿足剛需為主，且未來老舊城改造和住房租賃亦有機會受金融支持。

除內房行業面臨較多政策因素外，住建部、中央政法委等10部門聯合印發「關於加強和改進住宅物業管埋工作的通知」，主要從融入基層社會治理體系、健全業主委員會治理結構、提升物業管理服務水平、推動發展生活服務業、規範維修資金使用和管理、強化物業服務監督管理等方面以提升住宅物業管理水平和效能提出要求。其中提及鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，同時鼓勵物業服務企業運用物聯網、大數據、雲計算等技術，建設智慧物業管理服務平台等，料可以「物業服務+生活服務」模式，以滿足居民的生活需求。

另外，亦鼓勵物業服務企業統一管理在管項目的周邊老舊小區，同時優化市場競爭環境，建立物業服務企業紅黑名單制度，形成行業優勝劣汰，預期相關政策將加快發展物業服務業，並推動行業向高品質及多元化升級，估計物管行業未來發展潛力龐大，料資金或會進入物管板塊。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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