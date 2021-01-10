曜熊理財：債劵基金風險上升

美股道指最高上漲至31,022.65點，標普500指數最高升至3,783.04點，兩者均創下盤中歷史新高。支持美國總統特朗普的抗議者闖入美國國會參議院議事廳，受此影響，美股從高點回落，納指轉跌，衡量市場恐慌程度的波動率指數走高，美國國債價格下跌。

市場預測民主黨人拿下佐治亞州全部兩個參議員席位的可能性愈來愈大，民主黨控制的參議院將給新政府更大的空間來實施更大規模的新冠疫情刺激法案，新政府擴大開支計劃，如果民主黨拿下那2個席位，無疑大家會認為今年下半年美國政府會實施更多開支專案。

新冠肺炎疫情，以及為遏制病毒蔓延而採取的措施繼續影響美國國內外的經濟活動。由於新冠病例激增、社交距離和支出減少，未來幾個月經濟面臨的挑戰將增加，圍繞經濟前景的不確定性上升。隨着新冠疫苗的推出，通脹的下行壓力將在2021年開始減弱。

今年經濟復甦景氣依然向上，流動性不會過快收緊，但貨幣政策會在中性偏緊的路途上，財政政策則可能穩中有退。真正在市場上分歧比較大的維度是通脹，2021年存在一定的通脹壓力，需要密切跟蹤相關數據。

債市基金今年風險上升，考慮到信用風險，對於低等級信用債應當非常謹慎。利率債相對樂觀一些，但也需要關注貨幣政策的邊際變化。結合目前的宏觀環境和資產的估值水準平，投資者可以適量增加股市基金的配置。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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