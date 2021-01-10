陳樂怡：車股前景光明 可候回調吸納比亞迪及吉汽

美國總統特朗普卸任前對中資企業頻頻出手，相信在1月20日正式交接權力前，中美關係維持偏緊，政治波動風險仍較大。不過，資金近期積極流入香港市場，港股通南向資金淨流入自1月以來持續處於百億元水平以上，支持恒指整體表現；再加上，傳統經濟板塊如消費及金融類走勢向好，有助抵銷「禁令股」的弱勢，預期港股繼續受惠資金流入，在消化負面消息後，下步有望挑戰28,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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