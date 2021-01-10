陳樂怡：車股前景光明 可候回調吸納比亞迪及吉汽
2021年01月10日 08:30
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（中新社圖片）
美國總統特朗普卸任前對中資企業頻頻出手，相信在1月20日正式交接權力前，中美關係維持偏緊，政治波動風險仍較大。不過，資金近期積極流入香港市場，港股通南向資金淨流入自1月以來持續處於百億元水平以上，支持恒指整體表現；再加上，傳統經濟板塊如消費及金融類走勢向好，有助抵銷「禁令股」的弱勢，預期港股繼續受惠資金流入，在消化負面消息後，下步有望挑戰28,000點。
上市車企陸續公布2020年銷量數據，龍頭股屢創新高。其中，比亞迪(01211)12月銷量達到56,322輛，按年增30.4%，勝預期。在車型「漢」系列的熱潮帶動下，新能源汽車銷量達到28,841輛，按年升1.2倍，表現延續強勢。該行維持看好比亞迪的技術優勢，刀片電池逐步取得國際車企訂單；而該公司董事會已通過分拆半導體子公司於A股上市，未來有望加快釋放價值，建議候調整收集。
另外，吉利汽車(00175)2020年全年銷量達到經調整目標，且訂下2021年銷量目標為153萬輛，意味按年增加約16%，高過市場預期。公司今年將會推出首部純電動車，公司於新能源汽車發展有望獲市場重估，建議可候回調吸納。
在弱美元及疫情控制更佳的驅使下，預期資金於2021年加快流入新興亞洲市場。其中，中國經濟復甦，並加快資本市場改革，包括推行註冊制、鼓勵長期資金入市，A股前景看俏。A股1月首3個交易日滬深兩地成交破萬億元人民幣，滬深300指數升至2008年以來最高。成交暢旺，將會帶動券商經紀業務收入。中資券商股估值仍偏低，建議趁低吸納龍頭中信證券(06030)及中金公司(03908)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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