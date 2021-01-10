鄺紫珊：「宅經濟」利好電競市場　宜部署相關股份

新冠肺炎疫情除了令「宅經濟」需求增加，亦讓遊戲及電競產業出現爆炸性增長。有調查顯示，全球首6大遊戲發行商去年收益預估增長達20%。

在新款遊戲機及網上遊戲的軟件陸續推出之下，今年及明年遊戲產業的盈利可能有雙位數字的增長，投資者不可忽視其未來的爆發空間。2020年全球受疫情影響，讓各項的運動賽事及演唱會等活動都要剎停，讓相關賽事及演藝產業的收入跌至差不多零。

實體活動暫停，人們留在家的時間多了，卻有利網上遊戲及電競業的發展，造就行業增長的大爆發。有調查機構顯示，全球6大遊戲發行商於2020年的營業收益上看240億美元，年增長為19%，盈利增長幅度可觀。

隨着新款遊戲軟件及產品陸續推出及熱賣，將帶動遊戲電競產業再創佳績。以STOXX全球遊戲電競指數為例，預計今年盈利增長達20%之多，且預期明年盈利同樣有雙位數的增長機會。

事實上，電競產業的增長快速，主因國家政策支持，以及千禧世代對電競投入程度的習慣。近年各國政府大力支持電競賽事，甚至亞洲奧林匹克委員會也將電競列為2022年亞運正式競賽項目，預計奧運最快在2024年也將通過審批，相信電競將成為全球熱門產業之一。

另外，1980至2000年間出生的千禧世代已長大成年，其消費及娛樂習慣將發揮更大的影響力，而電競正是千禧世代年輕人所熱衷的活動之一。以往，電競僅由業餘玩家參與，隨着網絡速度加快、智能手機普及，以及直播興起，電競已成為全球性普遍消閒的活動，預期未來的商機無限。

在疫情未退卻，宅經濟需求仍然存在，讓遊戲電競產業活動升溫。目前全球80億人口中，已有40%以上的人都有參與遊戲電競，即使疫情過去，由於遊戲電競逐漸成為多數人的娛樂項目，故行業發展可值得期待。

據了解，全球電競市場的規模在2019年約11億美元，預期在2022年可望增長至17.9億美元，建議投資者可留意與電競及網上遊戲相關的股份作投資部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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