石醴泉：睇債務結構　內地不太可能爆發經濟危機

金融風暴其實和個人破產極其類似，全因無力還債而起。在90年代，亞洲國家受惠於外國熱錢流入，經濟也因大量借貸而蓬勃發展。居民熱衷消費，購入不少外國消費品，導致外債高築。最後因美國加息，熱錢停止流入，才發覺國家根本無力還債，繼而引發金融危機。

2008年源於美國的次按風暴，也是源於無力還債。當時，在寬鬆財政政策下，銀行樂於借錢給財政狀況不穩的客戶購入房產。而當美國聯儲局開始加息，房產熱潮退卻，銀行才發現部分客戶根本無力還債，繼而導致部分金融機構陷於破產邊緣。金融體系一環扣一環，當大家都不清楚誰會破產時，沒有人願意借出資金，整個金融體系的資金鏈幾乎斷裂。哪怕是本來財政狀況穩健的金融機構，也可能因再融資出現問題而無力還債。

由此可見，債務是引發金融風暴的一個重要因素。中國全國整體債務從2008年金融風暴後佔GDP不到200%，上升到今年第1季度的318%。雖然仍低於發達國家392%的水平，但卻遠超新興經濟體平均的230%。那麼，中國現今債務情況會否有引發金融危機的風險呢？

亞洲金融風暴起源於無力償還外債，但中國現在外債情況非常保守健康，出現無力還債機會很低。根據國家外匯管理局數字，中國在去年6月底，外債水平大約為2.1萬億美元，佔GDP大約15%，是全球國家中數一數二的低水平。不少國家2019年的外債水平都比中國來得高，例如日本82.4%、美國95.2%和泰國33.7%等。中國外債中，也只有62%用外幣結算，再加上每年從貿易和服務中都能獲得外匯淨收入，所以因無力償還外債引發金融危機的可能性應不大。

至於內地債務，主要分開三部分，分別為非金融企業(以下簡稱企業)債務(截至2020年第1季佔GDP 159.1%)、家庭債務(58.8%)和國債(55.3%)。其中，國營企業在企業債務中佔據重要比重。企業債務是推動中國整體負債上升的一個重要因素。在2008年金融風暴後，中國擔心經濟衰退，所以鼓勵銀行貸出款項來刺激基建和國企產能。

雖然中國國企負債率比民企來得高，投資回報率比民企低，但暫時看不到國企破產從而拖累銀行倒閉，再導致金融危機的風險。和西方國家不一樣，內地銀行大多為國家所擁有，所以因信心問題而引發的資金鏈斷裂風險很小。要擔心的反而是銀行不斷幫助效率低企且有還款困難的國營企業再融資，或許會造成資源錯配，長遠來看有機會拉低中國的整體經濟增長率。

至於私人企業，雖然生產效率和債務情況比國企優勝，但因為中國融資環境相對排斥私企，所以也不能排除會出現私企部門資金周轉不靈的可能性。中國政府明白問題所在，所以也鼓勵銀行向私人企業提供貸款。至於私企會否出現破產，從而導致金融危機？答案和前文一樣，由國家控制的金融體系不太擔心破產和資金鏈斷裂，只擔心效率不高的長期影響。

雖然中國家庭債務和企業債一樣在過去10多年緩緩上升，但目前看來，風險依然在可控範圍內。從建設銀行年報可以看出，房貸佔家庭債務約82%。因內地自住房首付要求達30%，第二套房對首付要求更高，所以應給了銀行足夠的緩衝保護。除非內地房價大跌，否則在家庭債務方面，構成危機的風險應該不大。

最後是國債，2020年第1季，中國國債佔GDP的55%，和新興市場國家平均54%差不多，也遠低於發達國家的113%。總括來看，中國目前發生金融危機機會不大。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)

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