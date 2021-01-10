郭家耀：內地推動家電消費　行業龍頭海爾智家最受惠？

中國商務部與發改委、人民銀行及中銀保監等12個部門發布《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》，提出5方面工作任務，包括穩定和擴大汽車消費、促進家電家具家裝消費、提振餐飲消費、補齊農村消費短板弱項及強化政策保障。

《通知》表示，穩定和擴大汽車消費，包括釋放汽車消費潛力，鼓勵城市優化限購措施，增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉及以舊換新，並鼓勵有條件地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，並對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車給予補貼。

《通知》亦提到要促進家電家具家裝消費，包括激活家電家具市場、鼓勵有條件地區對淘汰舊家電家具並購買綠色智能家電或環保家具給予補貼。同時，放寬廢舊物資回收車輛、家具配送車輛進城及小區限制。提振餐飲消費方面，《通知》重申，要釋放餐飲消費潛力，促進綠色餐飲發展，亦鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。政策大力刺激內需消息，推動經濟雙循環動力，帶動汽車、家電及餐飲板塊持續強勢。

該公司旗下產品包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA，於超過160個國家和地區營運。市場相信今次重組有助集團精簡組織架構，推動數碼化轉型及高端化策略，將有助未來收入增長和毛利率擴張。公司未來繼續強化全球運營，構建員工激勵平台，減少關聯交易及額外的管理成本。中央推動家電消費刺激經濟，海爾智家作為行業龍頭可望受惠。公司第3季業績已見回暖，收入增長16.9%，盈利更增長37.8%，相信業績推動下可收窄與同業的估值差距。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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