陳政深：恒指中線上望29200點

環球投資氣氛理想，港股亦終見追落後，上周勢如破竹，恒指全周升逾2%，指數逼近28,000點。技術形態上，港股2020年初形成了頭肩頂，並在6月份出現後抽，此歷時一年的跌浪，似乎已見翻身。恒指企穩了在27,300點的前阻力之上，中線展望29,200點的高位不算進取，在環球不明朗因素，如美國總統及國會權力移交、新冠肺炎疫情等轉趨樂觀之下，預料港股後市仍會跟隨外圍反覆抽高。

行業值得看高一線，皆因中央早前表明，去到2030年每單位GDP碳排放，須較2005年下降65%以上，市場預料，風電及太陽能等可再生能源，總裝機容量將達到1,200吉瓦(GW)以上，而國家能源局已提出，去到今年底前，全國國內太陽能及風電的發電量合計新增120GW。

福萊特玻璃去年底發盈喜，預料截至去年底止全年純利將介乎15億至16.6億元人民幣，按年上升逾倍，主要受惠太陽能市場的強勁需求，產品銷售及銷售價格均見增長。另外，公司亦表明將增加5條生產線，目標是2021年至2022年度，產能增加1.7倍。

福萊特玻璃本身屬行業龍頭之一，公司預計其市佔率可在3年內，由目前約25%，增到35%至40%，反映公司對其由規模而來的成本優勢甚有信心。股價方面，該公司於上周五(8日)曾創新高，並在高位出現回吐，投資者可考慮據10天線(目前處33.4元)收集，中線上望目標50元，穿50天線止蝕。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）

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