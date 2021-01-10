葉尚志：港股成交量料穩定增長　港交所目標價看500元

港股在2021年有一個好開局，恒指升穿了去年底的橫行整固區，正朝着28,000點水平進發，而大市近日成交量亦逐步增加提升至逾2,000億元，在資金持續流入推動下，相信將有利港股進一步試高。值得注意的是，南下資金流入的速度也在加快，估計在港股上市但未有在A股掛牌的中資龍頭企業，會是北水吸納的主要目標。

事實上，港交所2018年進行了上市改革，容許尚未有盈利但有潛力的生物科技公司在港招股集資等一系列措施出台，而隨着2019年底中概股開始回流來港作第二上市，同股不同權股份獲准納入到港股通名單後，港股明顯地出現了結構性改變，亦提振了港股成交量，2020年日均成交量增至逾1,290億元。

該行相信這種結構性提升的成交量，將可持續並且有望進一步穩定增長，估計2021年港股日均成交量可以達到1,400億元以上，對港交所的收入盈利可以繼續帶來正面推動。建議可於440元以下買入，目標看500元，倘跌穿400元宜止蝕。

第一上海首席策略師葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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