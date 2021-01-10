【星期一．炒啲乜】疫情嚴峻兼中美惡鬥　股市危機四伏？

2021年首個星期，全球定必聚焦於美國總統特朗普支持者闖入美國國會大樓導致人命傷亡的慘劇，就此特朗普更被要求提早落台，面對大勢已去，加上美國國會已確認拜登當選新任總統，特朗普其後終於承諾會有序交接。

對於全球新冠肺炎疫情持續，拜登於上周五(8日)重申美國急需進一步的刺激措施來應對疫情，包括額外向美國人直接發放2,000美元紓困援助金等，市場憧憬救市措施有利經濟及投資者信心，刺激美股3大指數周五繼續創新高，今年首周，道指、標指及納指分別累升1.61%、1.83%及2.43%。利好氣氛充斥，中港股市亦做好，滬綜指、深成指及深圳創業板指數各累升2.79%、5.86%及6.22%，而恒指亦上試28,000點大關。

不過，中美之間的鬥爭未見緩和，美方不斷對中企施壓，令相關股份受壓；另邊廂，中方頻頻反攻，中國商務部於昨(9日)最新頒布《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，以捍衞國家利益，避免或減輕對內地企業產生的不利影響，維護正常的國際經貿秩序。

可以肯定的是未來中美兩國衝突仍不斷，而內地河北石家莊疫情嚴重，投資者要做好風險管理的同時，亦不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好兩手準備。

1、【陳鳳珠：內房及物管面臨較多政策影響】

2、【曜熊理財：債券基金風險上升】

3、【陳樂怡：車股前景光明 可候回調吸納比亞迪及吉汽】

4、【鄺紫珊：「宅經濟」利好電競市場 宜部署相關股份】

6、【陳政深：恒指中線上望29200點】

7、【葉尚志：港股成交量料穩定增長 港交所目標價看500元】

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