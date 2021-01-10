港府：香港正值經濟下行周期　預算案會維持逆周期政策

港府將2月份發表財政預算案，財政司司長陳茂波發表網誌寫到，今年香港經濟前景仍然充滿不確定性，需要預留資源，同時面對經濟下行周期，預算案會採取逆周期財政政策應對。

他表示，香港經歷連續兩年經濟萎縮，中產和基層市民的生活壓力都很大。然而近幾年政府的經常開支持續迅速增加，不能忽視。以2020/21年度的經常開支預算4,800多億元為例，較三年前(即2017/18年度)增加了超過1/3，且相等於1997/98年回歸時的3倍；加上疫症反覆令今年錄得破紀錄的財赤，財政儲備在一年間減少近3成，降至八千幾億元，而至今疫情尚未完結，妨礙了經濟的復甦。

此外，他指今年前景仍然充滿不確定性，需要預留資源以應付已知和未知的情況。以去年初在預算案公布向合資格市民每人派一萬元為例，在制定該計劃時，估算今個財政年度的赤字為1,391億元，但受疫情影響，政府在防疫抗疫基金下再推出多輪措施，令預算赤字急升至3,000億元水平。而外圍政經局勢複雜多變，中美之間的角力除了對投資和金融市場構成風險，亦對香港造成一些影響。面對不明朗的內外環境，以及上述風險疊加出現的可能，不能掉以輕心，必須綜合平衡考慮，並留有實力，以應對不時之需。

儘管如此，香港正值經濟下行周期，他指在新一份的財政預算案仍會採取逆周期財政政策，透過維持甚至增加尤其是投資方面的公共開支，冀能緩和經濟下行對社會民生造成的衝擊，並為疫後重振經濟做好部署。

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