「鱷王」預言全球經濟大變　中國勢成世界金融中心

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)押注全球經濟將發生劃時代的轉變，同時再度唱好中國前景，認為2020年為中國金融市場的「定義年」，中國將成為世界金融中心，與紐約和倫敦一較高下。

他指出，中國已經擁有世界第二大的資本市場，最終將爭奪擁有世界金融中心的地位。縱觀歷史，最大的貿易國通通演變為擁有全球金融中心和全球儲備貨幣。他補充，自己從1984年以來一直沉浸在中國，並長期看好中國，直到現在一直都對此毫不懷疑。

達里奧於上個月表示，去年對於中國金融市場而言是決定性的一年，新冠危機凸顯了中國的經濟表現，並刺激了數10億級人民幣的投資流入。儘管中國的金融體系仍不如西方國家發達，但要成為華爾街和倫敦金融業的競爭者，只是時間問題。

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