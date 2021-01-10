維景灣畔兩房805萬元沽出　減價45萬

利嘉閣地產黃金欽表示，將軍澳維景灣畔3期17座低層B室，實用面積約510方呎，屬兩房間隔，外望樓景及園景。單位於去年11月開始放盤，原叫價850萬，經議價後減價45萬或約5.3%，終以805萬元成功沽出，實用呎價約15,784元。

據悉，原業主於2007年6月，以約237.8萬元購入上述單位，持貨多年，現轉手帳面獲利約567.2萬元，物業升值約2.4倍。

黃續指，新都城現時約有310個放盤提供，最低入場價650萬元起。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020