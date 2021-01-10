公司註冊處：去年新成立香港企業9.9萬間

公司註冊處周日(10日)發表統計數字顯示，截至2020年年底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達138.79萬間，較2019年增加了7,734間。

在2020年新成立的本地公司總數為99,405間，當中透過「註冊易」網站或「CR交表易」流動應用程式成立的新公司則有51,340間。

2020年在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊的非香港公司共有1,757間，與2019年的2,000間比較，減少12.15%。截至2020年年底，註冊非香港公司的總數達13,752間，與一年前同期比較，增加10.07%。

此外，在2020年交付登記的公司財產押記數目共有15,603宗，較2019年的20,221宗減少22.84%；而交付登記的償付及解除押記通知書則由2019年的20,345份，減少至2020年的17,070份，減幅為16.10%。

年內，登記的公司招股章程共有190份，較2019年登記的198份減少4.04%。交付登記的文件數目為28.12萬份，與2019年的334.09萬份比較，減少15.82%。電子查冊服務方面，2020年公眾查閱文件影像紀錄的數目為482.75萬宗，與2019年的514.15萬宗比較，減少6.11%。向信託或公司服務提供者批出的牌照共有485個，而截至2020年年底，有關牌照持牌人總數達7,161個。

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