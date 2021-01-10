各國「放水」抗疫　IIF：去年全球債務達2145億元

內地媒體報道，據國際金融協會(IIF)報告指出，新冠肺炎疫情發生導致全球債務水平飆升，2020年達到275萬億美元(約2,145億港元)，增加17萬億美元，相信很大程度是由於政府借款大幅增加所致。

IIF數據顯示，全球政府債務與國內生產總值(GDP)之比，從2019年的90%升至2020年的近105%。經濟刺激政策發揮了一定作用，但也帶來了金融和預算失衡等挑戰。2021年全球經濟或背負創紀錄債務，拖累復甦前景。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020