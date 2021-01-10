新西蘭央行數據系統遭非法入侵　已啟動調查

新西蘭央行周日(10日)表示，用於共享和存儲部分敏感信息的第三方文件共享系統遭非法入侵，當中可能包括一些商業和個人敏感資料。

該行行長奧爾(Adrian Orr)於聲明中指出，上述漏洞已經得到控制，正在優先處理事件，並緊急採取行動，又指需要時間了解事件所造成的影響。

外媒報道指出，去年8月，紐西蘭證券交易所的營運商也遭到網路攻擊，負責審視網路攻擊的獨立網路安全公司InPhySec指出，該網路攻擊的規模、複雜程度和持續時間，對紐西蘭來說都是前所未有。

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