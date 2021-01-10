天晉連錄3宗大套三房成交　追平上月水平

香港置業劉浩勤表示，將軍澳天晉連錄3宗實用面積800多方呎大套三房成交，這類單位去年全年才錄11宗成交，平均一個月也沒有1宗。

其中做價最高為8座中層B室，實用面積870方呎，去年4月放盤叫價1,850萬元，累減130萬元，以1,720萬元成交，呎價19,770元。同座低層B室，實用面積869方呎，亦以1,690萬元易手，呎價19,458元。

此外，該盤1座低層A室同類套三房，實用面積896方呎，成交價1,650萬元，呎價18,415元。屋苑本月暫錄3宗成交，已追平上月全月水平，現時該類三房連套房單位，最低叫價約1,700萬元。

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