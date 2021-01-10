氣候變遷加劇　去年全球天災損失高達1.6萬億元

德國一家保險集團日前發表報告，受到氣候變遷加劇影響，2020年颶風、山火及洪水出現次數破紀錄，去年全球天然災害造成高達2,100億美元(約1.63萬億港元)損失。

慕尼黑再保險公司(Munich Re)的報告指出，2020年的自然災害損失大大高於上一年度，氣候變遷絕對是一大因素。

其中，美國自然災害的損失達950億美元，幾乎是2019年損失的兩倍。2020年最嚴重的十大自然災害中，美國就佔了六席，以颶風勞拉(Hurricane Laura)帶來的損失最為慘重。勞拉在去年8月拉橫掃路易斯安那州，造成約130億美元損失。而美國年內大西洋颶風季期間共出現30個颶風，數量突破歷史新高，而這些颶風造成430億美元損失，約佔該國去年災害損失的一半。

值得注意的是，儘管亞洲經濟體不斷增長，但報告揭示了部分發展中國家欠缺天然災害損失保險。2020年，亞洲自然災害造成的損失按年減少，災害損失總額約670億美元，但其中僅30億美元金額有投保。以中國2020年最嚴重天災洪水氾濫為例，帶來的災害損失達170億美元，但僅2%有投保。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020