PARK YOHO銀主盤售643萬元

市場消息稱，元朗PARK YOHO 2A期30B座中層C室銀主盤，實用面積521方呎，兩房間隔，以643萬元售出，呎價12,342元。

據了解，原業主於2017年中以633萬元入市，其後錄多次借貸或承按紀錄，最終淪為銀主盤。而單位於去年7月曾以690萬元易手，惟未有完成交易，最後由銀主沽出。以購入價計算，上址3年多僅升值1.6%，若相比去年一度售出的價錢，則約約半年貶值47萬元。

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