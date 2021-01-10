轉戰網購！Zara母企旗下3個品牌關閉中國實體店

外媒報道，西班牙時尚品牌、Zara母企Inditex將關閉旗下三個品牌Bershka、Pull＆Bear及Stradivarius在中國的所有實體店，轉戰網上銷售。

報道引述消息人士稱，上述三個品牌於2009年進駐中國，隨着網購盛行，來自競爭對手競爭日益激烈。Bershka目前在內地有34家商店，Pull＆Bear有37家，Stradivarius有22家，可能最快在1月份關閉，這些品牌的官方網站和天貓商店將繼續運營。

Inditex的其他品牌Zara、Zara Home、Massimo Dutti和Oysho在中國的實體店仍然保持營運。

Zara於去年已宣布了在2022年關閉多達1,200家商店的計劃，並將擴大電子商務業務。

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