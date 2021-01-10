車用晶片缺貨　福特一家美國工廠將停工

全球晶片面臨史上嚴重缺貨浪潮，目前已蔓延至全球的汽車產業，繼福士汽車(Volkswagen)、本田(Honda)、日產(Nissan)之後，美國福特汽車(Ford)亦表示，將關閉肯塔基州一間生產豪華SUV、Corsair的工廠。

外媒報道，去年多間車廠及供應商因為疫情關廠後，反彈速度快過預期，但同時在去年下半年開始警告晶片缺貨問題。雖然如此，多數車廠均對外表示將密切與供應商合作，盡力防範進一步的影響。

另外，日本媒體報道提到，目前全球晶片缺貨問題主要來自於通訊產品及其設備建制所導致的需求激增，恩智浦半導體(NXP Semiconductors)及意法半導體(STMicroelectronics)等主要車用晶片商的產品面臨缺貨，這些產商通常將製造業務外包，而全球最大晶片製造商台積電未來半年產能已經全滿。

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